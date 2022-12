Bô? T? Pha?p Công Bô? Chi?nh Sa?ch M??i Vê? Viê?c C? Quan Th??c Thi Pha?p Luâ?t Chu? ?ô?ng Trong Viê?c Tiê?p Câ?n Ngôn Ng??

Bô? T? Pha?p công bô? viê?c ban ha?nh chi?nh sa?ch vê? viê?c C? Quan Th??c Thi Pha?p Luâ?t Chu? ?ô?ng Trong Viê?c Tiê?p Câ?n Ngôn Ng??, mô?t nô? l??c trên toa?n quô?c nh??m hô? tr?? ca?c c? quan th??c thi pha?p luâ?t hoa?n tha?nh nghi?a vu? cu?a mi?nh trong viê?c cung câ?p s?? hô? tr?? co? y? nghi?a vê? ngôn ng?? cho nh??ng ng???i co? tri?nh ?ô? Anh ng?? ha?n chê? (Limited English Proficient, LEP). Chi?nh sa?ch na?y d??a trên nh??ng nô? l??c t?? bâ?y lâu nay cu?a bô? nh??m ?a?m ba?o r??ng ca?c c? quan th??c thi pha?p luâ?t ?ê?u tuân thu? theo nh??ng nghi?a vu? vê? tiê?p câ?n ngôn ng?? cu?a mi?nh.

“Viê?c cung câ?p cho ca?c c? quan th??c thi pha?p luâ?t nh??ng công cu? câ?n thiê?t ?ê? ?a?m ba?o s?? tiê?p câ?n ngôn ng?? h??u hiê?u va? co? y? nghi?a ?â?y ma?nh va? nâng cao s?? an toa?n cho nh??ng ng???i co? tri?nh ?ô? Anh ng?? ha?n chê?,” Tr?? Ly? Tô?ng Ch???ng Ly? phu? tra?ch Ban Dân Quyê?n cu?a Bô? T? Pha?p, Ba? Kristen Clarke ?a? no?i. “Thông qua Chi?nh Sa?ch na?y, chu?ng ta co? thê? chia se? v??i ca?c c? quan th??c thi pha?p luâ?t trên ca? n???c nh??ng ph??ng pha?p hay nhâ?t trong vâ?n ?ê? tiê?p câ?n ngôn ng?? va? nh??ng thông tin t??ng t??.”

Chi?nh Sa?ch na?y se? do Bô? Phâ?n Tuân Thu? va? Phô?i H??p Liên Bang (Federal Coordination and Compliance Section) cu?a Ban Dân Quyê?n h??p ta?c v??i ca?c V?n Pho?ng Ch???ng Ly? Hoa Ky? cu?ng h???ng dâ?n th??c hiê?n. No?i mô?t ca?ch cu? thê?, Chi?nh Sa?ch na?y se?:

Pha?t triê?n nh??ng nguô?n ta?i nguyên va? ca?c công cu? hô? tr?? ky? thuâ?t co? thê? tr?? giu?p nh??ng c? quan th??c thi pha?p luâ?t ?i?a ph??ng va? tiê?u bang trong viê?c nô? l??c cung câ?p s?? tiê?p câ?n ngôn ng?? co? y? nghi?a cho LEP va? nh??ng cô?ng ?ô?ng thuô?c pha?m vi thâ?m quyê?n cu?a mô?i c? quan.

U?ng hô? nh??ng c? quan th??c thi pha?p luâ?t muô?n xem la?i, câ?p nhâ?t, va?/ho??c cu?ng cô? ca?c chi?nh sa?ch, kê? hoa?ch, va? ch??ng tri?nh huâ?n luyê?n vê? vâ?n ?ê? tiê?p câ?n ngôn ng?? cu?a mi?nh.

Thu?c ?â?y s?? h??p ta?c v??i ca?c V?n Pho?ng Ch???ng Ly? Hoa Ky? ?ê? ca?c c? quan th??c thi pha?p luâ?t th??c hiê?n nh??ng ch??ng tri?nh huâ?n luyê?n trong ca?c cô?ng ?ô?ng trên ca? n???c nh??m nâng cao nhâ?n th??c vê? nghi?a vu? trong viê?c tiê?p câ?n ngôn ng?? va? khuyê?n khi?ch viê?c a?p du?ng rô?ng ra?i nh??ng ph??ng pha?p hay nhâ?t.

Th??t ch??t quan hê? va? s?? t??ng ta?c gi??a bô? v??i ca?c c? quan h??u quan va? cô?ng ?ô?ng LEP.

Ngoa?i viê?c công bô? Chi?nh Sa?ch cu?a nga?y hôm nay, Bô? T? Pha?p va? V?n Pho?ng Ch???ng Ly? Hoa Ky? Quâ?n Colorado co?n công bô? tho?a thuâ?n gia?i quyê?t cuô?c ?iê?u tra vê? nh??ng ca?o buô?c no?i r??ng S?? Ca?nh Sa?t Denver (Denver Police Department, DPD) co? ha?nh vi phân biê?t ?ô?i x?? v??i nh??ng ng???i LEP d??a trên nguô?n gô?c quô?c gia, vi pha?m Tiêu ?ê? VI cu?a ?a?o Luâ?t Dân Quyê?n n?m 1964. Tiêu ?ê? VI nghiêm câ?m s?? phân biê?t ?ô?i x?? vê? chu?ng tô?c, ma?u da, va? nguô?n gô?c quô?c gia cu?a nh??ng ng???i nhâ?n hô? tr?? ta?i chi?nh cu?a liên bang.

“Tho?a thuâ?n na?y v??i S?? Ca?nh Sa?t Denver se? giu?p ca?c nhân viên ca?nh sa?t thi ha?nh nhiê?m vu? cu?a mi?nh,” Ông Matthew Kirsch, Ch???ng Ly? Hoa Ky? ta?i Quâ?n Colorado, th??c thi thâ?m quyê?n ????c trao chiê?u theo mu?c 515 Bô? Luâ?t Hoa Ky? 28 (28 U.S.C. §515), ?a? no?i. “Du? la? trong qua? tri?nh tiê?p câ?n cô?ng ?ô?ng hay b??t gi?? nh??ng ke? bi? buô?c tô?i vi pha?m pha?p luâ?t, s?? tiê?p câ?n ca?c di?ch vu? ngôn ng?? chuâ?n xa?c luôn s??n co? se? giu?p ca?c viên ch??c phu?c vu? va? ba?o vê? tâ?t ca? ca?c tha?nh viên trong cô?ng ?ô?ng, bâ?t kê? tri?nh ?ô? ngôn ng?? cu?a ho?.”

Cuô?c ?iê?u tra DPD cu?a Bô? T? Pha?p kh??i ?â?u sau khi ca?c tha?nh viên trong cô?ng ?ô?ng ba?y to? quan nga?i vê? ca?c biê?n cô? liên quan ?ê?n nh??ng c? dân LEP no?i tiê?ng Miê?n ?iê?n va? Rohingya sô?ng ta?i vu?ng East Colfax thuô?c Denver. Cuô?c ?iê?u tra cho thâ?y nhiê?u tr???ng h??p ca?c viên ch??c cu?a DPD ?a? không cung câ?p s?? hô? tr?? ngôn ng?? cho nh??ng ca? nhân LEP ho??c cung câ?p s?? hô? tr?? ngôn ng?? không co? hiê?u qua? hay không phu? h??p. Vi? du?, cuô?c ?iê?u tra pha?t hiê?n ra nh??ng tr???ng h??p pha?i trông câ?y va?o con ca?i, ng???i trong gia ?i?nh va? ng???i ngoa?i ?ê? ????c s?? hô? tr?? ngôn ng??, bao gô?m nh??ng ti?nh huô?ng ma? le? ra pha?i ????c s?? hô? tr?? ngôn ng?? ?a?ng tin câ?y va? kha?ch quan h?n.

Theo tho?a thuâ?n da?n xê?p na?y, DPD ?ô?ng y? th??c hiê?n mô?t loa?t ca?c thay ?ô?i trong chi?nh sa?ch, thu? tu?c va? huâ?n luyê?n vê? tiê?p câ?n ngôn ng??, bao gô?m:

Câ?p nhâ?t Chi?nh Sa?ch va? Kê? Hoa?ch Tiê?p Câ?n Ngôn Ng?? nh??m thiê?t lâ?p ca?c thu? tu?c giao tiê?p v??i nh??ng ng???i LEP, bao gô?m ca?c nhân ch??ng va? nghi can, va? nghiêm câ?m viê?c s?? du?ng con ca?i, ng???i trong gia ?i?nh, ho??c ng???i ngoa?i ?ê? giao tiê?p v??i nh??ng ng???i LEP, tr?? tr???ng h??p khâ?n câ?p;

Bô? nhiê?m Nhân Viên ?iê?u Phô?i LEP ?â?u tiên va? thiê?t lâ?p ca?c ?iê?m Liên La?c vê? Tiê?p Câ?n Ngôn Ng?? (Language Access Points of Contact, LAPCs) ta?i mô?i quâ?n cu?a DPD;

Huâ?n luyê?n tâ?t ca? ca?c nhân viên cu?a DPD va? nh??ng ng???i v??a ????c tuyê?n mô? ca?ch nhâ?n biê?t, giao tiê?p v??i, va? ghi che?p la?i ca?c cuô?c trao ?ô?i v??i nh??ng ng???i LEP; va?

Lâ?p nên mô?t U?y Ban Tiê?p Câ?n Ngôn Ng?? bao gô?m ca?c ?ô?i t???ng h??u quan ?a?i diê?n cho l??i i?ch cu?a cô?ng ?ô?ng LEP.

Nh??ng thông tin kha?c vê? Ban Dân Quyê?n ????c ??ng ta?i trang ma?ng www.justice.gov/crt va? thông tin vê? tri?nh ?ô? Anh ng?? ha?n chê? va? Tiêu ?ê? VI ????c ??ng ta?i www.lep.gov. Công chu?ng co? thê? tri?nh ba?o nh??ng vu? viê?c co? kha? n?ng la? ha?nh vi vi pha?m dân quyê?n ta?i https://civilrights.justice.gov/report/.

