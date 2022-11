T?ng Ch??ng Lý Merrick Garland ??a ra b?n ghi nh? nh??m c?i thiê?n viê?c ti?p c?n ca?c d?ch v? cho nh?ng ng??i có trình ?? Anh ng?? h?n ch?

Ghi Chu?: Thông cáo báo chí này ?ã ???c d?ch sang nhi?u ngôn ng? khác nhau. Xem nh??ng ba?n ?ính kèm d??i ?ây.

B? T? pháp hôm nay ?ã ??a ra m?t b?n ghi nh? yêu c?u các c? quan liên bang xem la?i viê?c th??c ha?nh và ca?c chính sách ti?p c?n ngôn ng? c?a h? ?? t?ng c??ng s? t??ng ta?c c?a chính ph? liên bang v?i nh??ng ng???i có trình ?? Anh ng?? h?n ch? (LEP).

“T?t c? m?i ng??i trên ??t n??c này, du? no?i b?t ky? ngôn ng? na?o, ??u ????c h???ng s?? ti?p c?n có ý ngh?a ?ô?i v??i các ch??ng trình và ho?t ??ng ???c th?c hi?n ho??c h? tr? b??i các c? quan liên bang,” T?ng ch??ng lý Merrick B. Garland cho bi?t. “B? T? pháp cam k?t se? cu?ng làm vi?c v?i các ??i tác liên bang ?? gi?i quy?t nh??ng ra?o ca?n ngôn ng? trong ca?c di?ch vu? cu?a chính ph? ?a? không cho mo?i ng???i ?? c? h?i ?? tham gia vào ???i sô?ng kinh t?, xã h?i và dân s??.”

B?n ghi nh? này phác th?o m?t ph??ng h???ng hành ??ng ?ê? các c? quan liên bang c?i tiê?n, hi?n ??i hóa và th??c hiê?n trách nhi?m cu?a mi?nh trong vâ?n ?ê? ti?p c?n ngôn ng? theo S?c L?nh Hành Pháp 13166, “Ca?i Thiê?n Kh? N?ng Ti?p C?n Ca?c D?ch V? da?nh cho Nh?ng Ng??i Có Trình ?? Anh Ng?? H?n Ch?.” Nh? ?a? nêu trong b?n ghi nh?, Ban Dân quy?n, v?i s? h? tr? c?a V?n Phòng Ti?p C?n Công Lý, s? ?i ??u trong n? l?c h?p tác ?? xác ??nh: (1) li?u các c? quan có th? c?p nh?t thêm các chính sách và k? ho?ch vê? tiê?p câ?n ngôn ng? hay không; (2) li?u các c? quan có ?ang ti?p c?n ca?c ca? nhân LEP mô?t ca?ch h??u hiê?u khi ph? bi?n thông tin v? ta?i nguyên, ch??ng trình và ca?c d?ch v? c?a liên bang hay không; (3) vê? m??t ngh?a v? cung c?p s?? tiê?p câ?n ngôn ng? co? y? nghi?a, theo nh??ng yêu câ?u trong Tiêu ?? VI c?a ??o Lu?t Dân Quy?n n?m 1964 và các quy ??nh th?c hi?n, li?u các c? quan ?a? suy xe?t ?ê?n viê?c c?p nh?t ho?c s?a ??i h??ng d?n da?nh cho nh??ng ng??i nh?n h? tr? tài chính cu?a liên bang hay không; va? (4) li?u các c? quan có th? thay ?ô?i truyê?n thông ky? thuâ?t s? c?a h? cho phu? h??p v??i viê?c chào ?ón các cá nhân LEP hay không.

B?n ghi nh? này ????c soa?n tha?o d?a trên nh?ng n? l?c hi?n ta?i c?a B? T? Pháp ?? t??ng ta?c v?i các cá nhân LEP, bao g?m mu?c tiêu m?i la? t?ng c???ng hô? tr?? cho viê?c ti?p c?n ngôn ng? trong K? Ho?ch Chi?n L??c 2022-2026 c?a B?. Vào tháng N?m n?m 2022, T?ng Ch??ng Ly? Garland ?ã b? nhi?m Ana Paula Noguez Mercado làm ?i?u Ph?i Viên Ti?p C?n Ngôn Ng? cu?a Bô? ta?i V?n Phòng Ti?p C?n Công Lý, ?? ??m b?o r?ng B? ?ang nêu g??ng dâ?n ?â?u. V?n phòng Ti?p C?n Công Lý t?? ?o? ?ã m?? rô?ng thêm nhóm tiê?p câ?n ngôn ng? và ?ang h???ng dâ?n Nhóm Công Ta?c vê? Tiê?p Câ?n Ngôn Ng? cu?a Bô? ?ê? cung c?p h? tr? k? thu?t và huâ?n luyê?n cho các thành ph?n trong khi h? vâ?n ti?p t?c ca?i thiê?n kh? n?ng ti?p c?n ngôn ng? cho t?t c? mo?i ng???i. Ban Dân Quy?n vâ?n tiê?p tu?c duy tri? trang www.LEP.gov, la? trang ma?ng cung c?p các ta?i nguyên và thông tin ?? giu?p m?? rô?ng và c?i thi?n nh??ng d?ch v? h? tr? ngôn ng? cho các cá nhân LEP, theo ?u?ng lu?t liên bang.

