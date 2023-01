B? T? Pháp Gi?i Quy?t V?n ?? Ti?p C?n Ngôn Ng? Liên Quan ??n Tòa Án T?i Cao Louisiana

L?u ý: Thông cáo báo chí này ?ã ???c d?ch sang nhi?u ngôn ng? khác nhau. Vui lòng xem t?p tài li?u ?ính kèm bên d??i.

Hôm nay, S? T? Pháp công b? cách gi?i quy?t cho v?n ?? liên quan ??n Tòa Án T?i Cao Bang Louisiana (Louisiana Supreme Court, LASC) d?a trên các hành ??ng LASC ?ã th?c hi?n ?? c?i thi?n kh? n?ng nh?ng ng??i có trình ?? ti?ng Anh h?n ch? (limited English proficiency, LEP) ti?p c?n các th? t?c t? t?ng và ho?t ??ng c?a tòa án ti?u bang.

Vào tháng 5 n?m 2019, S? T? Pháp và LASC ?ã ký Biên B?n Th?a Thu?n (Memorandum of Agreement, MOA) ?? gi?i quy?t khi?u n?i theo ?? M?c VI c?a ??o Lu?t Dân Quy?n 1964 (?? M?c VI) (Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title VI). Title VI là lu?t liên bang, nghiêm c?m b?t k? bên nh?n h? tr? tài chính liên bang nào, k? c? tòa án ti?u bang, phân bi?t ??i x? d?a trên ch?ng t?c, màu da và ngu?n g?c qu?c gia. K? t? khi ký k?t MOA, LASC ?ã th?c hi?n m?t s? hành ??ng kh?c ph?c h?u qu? ?? c?i thi?n kh? n?ng ti?p c?n c?a nh?ng ng??i LEP s? d?ng tòa án trên kh?p Louisiana.

Tr? Lý T?ng Ch??ng Lý Kristen Clarke thu?c Ban Dân Quy?n c?a S? T? Pháp cho bi?t: “Các tòa án trên kh?p ??t n??c chúng ta ph?i ??m b?o r?ng cánh c?a tòa án m? r?ng cho t?t c? m?i ng??i, k? c? nh?ng ng??i có trình ?? Ti?ng Anh h?n ch?. Chúng tôi s? ti?p t?c n? l?c ?? ch?c ch?n r?ng h? th?ng tòa án, nh? Tòa Án T?i Cao Louisiana, có các chính sách, cách làm, thông d?ch viên và ngu?n l?c c?n thi?t khác nh?m ??m b?o nh?ng ng??i LEP có th? ti?p c?n h? th?ng t? pháp.”

Lu?t S? Hoa K? Duane A. Evans cho Qu?n Phía ?ông Louisiana phát bi?u: “B?ng các hành ??ng c?a mình, LASC ?ã th? hi?n cam k?t ??m b?o cá nhân LEP có th? ti?p c?n các tòa án ti?u bang ? Louisiana. V?n phòng c?a tôi cam k?t gi?i quy?t m?i hình th?c phân bi?t ??i x?, bao g?m hành vi phân bi?t ??i x? v?i nh?ng ng??i LEP.”

LASC ?ã th?c hi?n m?t s? hành ??ng ?? phát tri?n và tri?n khai ch??ng trình ti?p c?n ngôn ng?, ??ng th?i m? r?ng ph?m vi cung c?p d?ch v? h? tr? ngôn ng? mi?n phí cho nh?ng ng??i LEP ? Louisiana. LASC thành l?p Office of Language Access (V?n Phòng Ti?p C?n Ngôn Ng?) và thông qua Language Access Plan (Ch??ng Trình Ti?p C?n Ngôn Ng?) ??u tiên cho các tòa án ? Louisiana. LASC c?ng t?o ra h? th?ng khi?u n?i ti?p c?n ngôn ng? t?p trung v?i m?u ??n khi?u n?i tr?c tuy?n b?ng m?t s? ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh. ??i v?i nhân viên tòa án, LASC phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o v? kh? n?ng ti?p c?n ngôn ng?, th? câu h?i c?a th?m phán t? pháp t?p trung vào quy?n ti?p c?n d?ch v? thông d?ch viên tòa án và ngu?n ti?p c?n ngôn ng? khác. Ngoài ra, LASC ?ng h? thành công quy?t ??nh thay ??i lu?t ti?u bang, trong ?ó lu?t này cho phép các tòa án tính phí cá nhân LEP dùng d?ch v? thông d?ch viên, sau ?ó thông qua các quy t?c m?i c?a tòa án d?a trên thay ??i nói trên trong lu?t ti?u bang.

Civil Rights Division (Ban Dân Quy?n) thu?c S? T? Pháp ?ã ph?i h?p v?i V?n phòng Lu?t s? Hoa K? thu?c Qu?n Phía ?ông c?a Louisiana ?? gi?i quy?t v?n ?? này. Thông tin b? sung v? Civil Rights Division có trên trang web t?i www.justice.gov/crt, còn thông tin v? LEP và Title VI có t?i www.lep.gov. Công chúng có th? báo cáo hành vi vi ph?m dân quy?n có th? x?y ra t?i https://civilrights.justice.gov/report/.

Press Release in English

Press Release in Spanish (Español)

Press Release in Vietnamese (Ti?ng Vi?t)

Press Release in French (Français)

Press Release in Arabic ( ???????)