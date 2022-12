Bisaror Difármén e Kanun Soñloíyallá Nuwa Zuban Lootfaíbar Monsubar Élan Goíjje

Bisaror Difármén e kanun soñloíyallá nuwa zuban lootfaíbar monsuba salúgorar élan goíjje, zíyan oílde furá decollá kanun soñloíya éjensi ókkolore iítarar zimmadari adaí goítto hom Ingilíc zanoya (LEP) maincore hamdefan zubani modot díbar kucíc. É monsuba gan difárménor daíman hamot taíbo zéne kanun soñloíya éjensi ókkole iítarar zuban lootfaídíbar zimmadari adaí gorágan tagit gorazá.

Bisaror Difárménor Jomhuri Hokukor Divícon ór Nayeb Ethorni General Kristen Clarke hoíyede, “Kanun soñloíya éjensi ókkolore munasef ar hamdefan zuban lootfa tagit goítto iítarar zorurot oóde thúl (saman) díle hom Ingilíc zanoya maincollá becí hefazoti báríbo”. “É monsubar zoríya, añára e zuban loótfaíbar béhtor toriká ar endhillá sáman ókkol kanun soñloíya éjensi ókkolor hase cíiar gorí faíjjum.”

E monsuba gan Amerikar Ethorni ókkolor Ofís ókkolor Jomhuri Hokukor Divícon ór Fedherél Koórdhinécon ar Komplaíns Sekcon or matahte solíbo. Khásgori, monsuba yían zin goríbo:

Teknikél modot or saman ar thúl ókkol toíyar goribó zin elakaíyi ar estheíth ór kanun soñloíya éjensi ókkolore kucícot modot gore zéne tara nizor matahátor (hom Ingilíc zanoya mainuíc) LEP illá hamdefan zuban loótfaíbar entezam gorífare.

Kanun soñloíya éjensi ókkolore sóiyi báfe córik gore zara hítarar zuban loótfaíbar polísi, plan, arde thénning foríkka, apdheith, ar/yá mozbut goítto saá.

Amerikar Ethorni ókkolor Ofís ór fúañti ham gorar moukare estemal gori zuban loótfaíbar zimmar baabote hucíari baraíbollá furá decot comaj ókkolor maze thénning do ar kanun soñloíya éjensi ókkolor torfottú aambafe béhtor toríka ektíarir rokbot doo.

LEP comajor hossádoya arde LEP maincolloi difárménor rabeta ar cirkotore mozbut goró.

Aíjjar monsuba yíanor élanor baadeyó, Bisaror Difármén arde Colorado District ór Amerikar Ethorni ókkolor Ofís e ekkan razinama élan goíjje zeçe en cekáyotor tahákik goítto faísela loíbo zeçe Denver Police Department (DPD) e 1964 cónor Jomhuri Hokukor Kanun or Title VI (Title VI of the Civil Rights Act of 1964) tajawuz goríyore zaator asól saíyore LEP maincore forók goijje. Title VI ye zaat, rong, ar zaator asól loí fedheralor mali modot foyare forók gorá maná gore.

“Denver Police Department loí e razinama gan fulic ofísar ókkolore hítarar zimmadari adaí goítto modot goríbo,” hoíyede Matthew Kirsch ye, zíba Colorado District ólla 28 U.S.C. §515 mozin kémota faíya Amerikar Ethorni, Toítta. “Comajor hase fóilon oók yá kanun amol nogórar cekáyot loí oók, sohí zubani hédmot loótfa tagit goílle ofísar ókkole Ingilíc ór mehéri sinta no gorí comajor har membórore hédmot di ar hefazot gorifaríbo.”

Bisaror Difármén ór torfottú DPD re tahákik gorá cúru oíye zehon comajor maince gothónar baabote mockil tulí doijje zeçe Denver ór East Colfax ót takoíya Bormar arde Ruhaínggya-zubanwala LEP bacinda camel ase. Tahákik ót beci háalot ókkol zana gíye zeçe DPD ofísar ókkol LEP maincor hase zubani modot dí nófare yáto bémunsef yá nakam zubani modot díye. Mesál hísafe, tahákík ót en háalot zana gíye zeçe baícca, fémli membór, ar gobá ókkolor oure zubani modot ólla bórusa gorágil, zeçe en háalot ókkol camel ase zeçe aró bórusa gorífarede arde zaheri zubani modot díya foítto.

E sulánamar hissá hísafe, DPD ye hítarar zuban loótfaíbar polisí, toríka, arde thenning ót kessú tobdil aníto razi oíye, zeçe ase:

Zuban loótfaíbar Polisí arde Plan apdheith gorá zéne LEP maincolloí rabeta goríbar toríka kayem goráza, zeçe gobá arde cóndogoíjja manuíc camel taíbo, ar baícca, fémli membór yá gobá ókkolore LEP manuíc loi rabetagorá maná goríbo, emarjensi háalot sára.

Foítto DPD district ót foílabar hísafe LEP Kóordhinéthar mutaíyen gorá ar Rabetagoríbar Zuban Loótfaíbar Hédmotor Zaga (LAPCs) kayem gorá;

Har DPD hamgoroya arde noya aiccede hamgoroyare LEP manuícor forísoi gorar, rabeta gorar, ar hótabattra dokúmen goríbar baabote thenning díya;

Uggwá Zuban Loótfaíbar Komithí banon zeçe LEP comajor fáaída tulídoroya hossádoya ókkol camel ase.

Jomhuri Hokukor Divícon ór baabote aró maalumat websaíth ót fazaíbo eçe www.justice.gov/crt ar hom Ingilic ór máheri arde Title VI baabote maalumat fazaíbo eçe www.lep.gov. Aam membór ókkole mumken jomhuri hokukor tajawuzi repouth gorí faríbo eçe https://civilrights.justice.gov/report/.

English

Amharic: ????

Arabic: ???????

Burmese: ??????????

Chinese, Simplified: ???

Chinese, Traditional: ???

Farsi: ?????

French: Français

Karen: ???

Nepali: ??????

Rohingya: Ruáingga

Russian: P??????

Somali: Soomaaliga

Spanish: Español

Vietnamese: Ti?ng Vi?t